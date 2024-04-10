МВД объявило в розыск писательницу Дарью Серенко

Фото: Москва 24/Александр Авилов

МВД РФ объявило в розыск писательницу и общественную деятельницу Дарью Серенко (признана в РФ иноагентом). Об этом свидетельствует информация из базы розыска ведомства.

Серенко разыскивается по уголовной статье, однако по какой именно – не указано.

Ранее МВД также объявило в розыск журналиста Михаила Зыгаря (признан в РФ иноагентом), в отношении которого возбуждено уголовное дело по статье о публичном распространении ложной информации о Вооруженных силах РФ.

До этого бывшего депутата Саамского парламента Норвегии из Финнмарка Сандру Эйру объявили в России в розыск за участие в боевых действиях на стороне ВСУ в качестве наемника.