МВД РФ объявило в розыск журналиста Александра Кушнаря

Фото: facebook.com(принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/Александр Кушнарь

МВД России объявило в розыск журналиста Александра Кушнаря (признан в РФ иноагентом). Это следует из базы ведомства.

"Кушнарь Александр Александрович (1985 года рождения) разыскивается по статье УК", – говорится в карточке.

При этом статья, по которой разыскивается журналист, не указывается.

Кушнарь был включен в реестр иноагентов в сентябре 2022 года. Сейчас журналист проживает за пределами России.

До этого МВД РФ объявило в розыск экс-футболиста и блогера Евгения Савина. Причиной для этого стала уголовная статья. При этом ее название не упоминалось.

