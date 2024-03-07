07 марта, 19:21Политика
МВД РФ объявило в розыск журналиста Александра Кушнаря
Фото: facebook.com(принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/Александр Кушнарь
МВД России объявило в розыск журналиста Александра Кушнаря (признан в РФ иноагентом). Это следует из базы ведомства.
"Кушнарь Александр Александрович (1985 года рождения) разыскивается по статье УК", – говорится в карточке.
При этом статья, по которой разыскивается журналист, не указывается.
Кушнарь был включен в реестр иноагентов в сентябре 2022 года. Сейчас журналист проживает за пределами России.
До этого МВД РФ объявило в розыск экс-футболиста и блогера Евгения Савина. Причиной для этого стала уголовная статья. При этом ее название не упоминалось.
Читайте также
- Суд арестовал экс-адвоката Новикова по обвинению в фейках о ВС РФ
- Алексея Панина заочно арестовали в Москве за оправдание терроризма