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07 марта, 19:21

Политика

МВД РФ объявило в розыск журналиста Александра Кушнаря

Фото: facebook.com(принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/Александр Кушнарь

МВД России объявило в розыск журналиста Александра Кушнаря (признан в РФ иноагентом). Это следует из базы ведомства.

"Кушнарь Александр Александрович (1985 года рождения) разыскивается по статье УК", – говорится в карточке.

При этом статья, по которой разыскивается журналист, не указывается.

Кушнарь был включен в реестр иноагентов в сентябре 2022 года. Сейчас журналист проживает за пределами России.

До этого МВД РФ объявило в розыск экс-футболиста и блогера Евгения Савина. Причиной для этого стала уголовная статья. При этом ее название не упоминалось.

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