Минюст РФ включил журналиста Цимбалюка в реестр иноагентов

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Минюст России включил украинского журналиста, экс-корреспондента агентства УНИАН в России Романа Цимбалюка в реестр физических лиц, выполняющих функции иноагента. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Кроме него в список внесены журналист Александр Кушнарь, блогер Дмитрий Иванов и глава "Альянса учителей" Даниил Кен. В качестве причины их внесения в реестр иноагентов указано осуществление ими политической деятельности.

В начале января этого года Цимбалюк покинул Россию. Свое решение журналист объяснил наличием угрозы безопасности. Он также отметил, что прожил в Москве 13 лет, но никогда не собирался оставаться в ней навсегда.

Комментируя отъезд экс-корреспондента УНИАН, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что на протяжении всех лет в Москве Цимбалюк распространял фейки о России, не вылезая при этом из столичных ресторанов. Она также подчеркнула, что наличие угрозы он выдумал.

