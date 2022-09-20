Минюст РФ отреагировал на просьбу Пугачевой о признании ее иноагентом

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Минюст РФ не будет рассматривать просьбу народной артистки СССР Аллы Пугачевой о признании ее иностранным агентом, поскольку обращение певицы не является официальным запросом, заявил замглавы ведомства Олег Свириденко. Об этом сообщает Life.ru.

"Она не обращалась. Обращение официальным должно быть", – сказал он.

18 сентября Пугачева опубликовала пост в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ), где обратилась к властям страны. Она попросила признать ее иностранным агентом, как и ее супруга Максима Галкина (внесен в реестр иноагентов 16 сентября).

При этом она подчеркнула, что ее муж является честным, порядочным и искренним человеком, а также "неподкупным патриотом России".

Позднее стало известно, что в полицию Звенигорода поступило заявление с просьбой проверить народную артистку СССР Аллу Пугачеву на предмет дискредитации ВС России.