Пугачеву проверят на предмет дискредитации российской армии – СМИ

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В полицию Звенигорода поступило заявление с просьбой проверить народную артистку СССР Аллу Пугачеву на предмет дискредитации ВС России, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

"Женщина попросила проверить Аллу Пугачеву на предмет дискредитации российских Вооруженных сил", – отметил собеседник агентства.

Ранее Пугачева опубликовала пост в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ), где обратилась к властям страны. Она попросила признать ее иностранным агентом, как и ее супруга Максима Галкина (внесен в реестр иноагентов 16 сентября).

При этом она подчеркнула, что ее муж является честным, порядочным и искренним человеком, а также "неподкупным патриотом России".