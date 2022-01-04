Захарова прокомментировала отъезд украинского журналиста Цимбалюка из России

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала отъезд из России украинского журналиста Романа Цимбалюка.
"В медицине эти симптомы описаны как "синдром Бабченко-Гордона": когда нет ни славы, ни мужества, ни надежды Савченко, а хочется", – написала она в своем телеграм-канале, имея ввиду коллег Цимбалюка Аркадия Бабченко и Дмитрия Гордона.
По мнению Захаровой, Цимбалюк "придумал байку" об угрозе безопасности и статусе заложника. Она также добавила, что украинский журналист прожил в Москве много лет. Все это время, отметила официальный представитель МИД РФ, он "кричал про российско-украинскую войну, не вылезал из московских ресторанов и выпускал провокационно-фейковые помои" в интернете, а на вопросы о возвращении на Украину отвечал "бессвязным мычанием".
В понедельник, 3 января, Цимбалюк заявил порталу Hromadske, что покинул Россию из-за угрозы безопасности. Он отметил, что прожил в Москве 13 лет, но никогда не собирался оставаться здесь навсегда.
В октябре украинский журналист Дмитрий Гордон заявил, что его не пустили в Грузию, куда он прилетел для интервью с экс-президентом Михаилом Саакашвили. Журналист рассказал, что посещение было согласовано на уровне министерств иностранных дел Украины и Грузии, однако причину отказа во въезде ему не назвали.
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