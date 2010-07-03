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Общество

15:42

Журналист Аркадий Бабченко покинул Украину

политика общество

Фото: ТАСС/AP Photo/Alexander Baroshin

Журналист Аркадий Бабченко подтвердил сообщения о том, что покинул он Украину. Об этом он написал на своей страничке в Facebook.

"Процесс "я сваливаю" запущен. Портнов приехал – Бабченко уехал", – написал журналист.

По его словам, об отъезде он задумался сразу же после президентских выборов на Украине, добавив, что он обещал покинуть страну, если в президентской гонке выиграет "кандидат Х", имея в виду президента Украины Владимира Зеленского.

"Вот ровно, почти день в день. Я сказал. Я сделал", – заявил Бабченко.

Кроме того, журналист выразил благодарность Евгению Киселеву, который, по его словам, не раскрыл информацию о его месте проживания.

В мае 2018 года стало известно, что Бабченко застрелили в Киеве. Однако 30 мая он появился на пресс-конференции главы СБУ Василия Грицака. Бабченко пояснил, что ему рассказали о поступившем на него "заказе" и предложили участвовать в спецоперации

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