Украинского журналиста Гордона не пустили в Грузию

Фото: ТАСС/Ирина Яковлева
Украинский журналист Дмитрий Гордон заявил, что его не пустили в Грузию. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Гордона, он прилетел в страну для интервью с экс-президентом Грузии Михаила Саакашвили. На данный момент политик находится в тюрьме в городе Рустави.
Журналист рассказал, что посещение было согласовано на уровне министерств иностранных дел Украины и Грузии. Также он планировал провести выездное заседание академии Дмитрия Гордона.
"Больше часа нас продержали на паспортном контроле. После чего сказали, что въезд в Грузию для меня невозможен и меня просят улететь прямо сейчас тем же самолетом, которым я прилетел. Сейчас мы находимся в самолете и вылетаем в Киев", – добавил Гордон.
Украинский журналист отметил, что причину отказа во въезде ему не назвали. При этом в Грузию также не пустили исполнительного директора организации "Офис простых решений и результатов" (в ее создании принял участие Михаил Саакашвили) Марию Барабаш.
Михаила Саакашвили, против которого в Грузии возбуждено несколько уголовных дел, задержали 1 октября. Позднее ему предъявили новое обвинение о незаконном пересечении границы.
Политик объявил голодовку в тюрьме и заявил, что "готов даже умереть". 20 октября Саакашвили согласился на госпитализацию, спустя три дня ему сделали переливание крови.
Саакашвили сообщил, что не успел доесть хинкали перед задержанием
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