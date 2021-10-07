На Украине проводят проверку по факту выезда из страны Саакашвили

Фото: AP Photo/Efrem Lukatsky

Государственная пограничная служба Украины проводит проверку по факту выезда бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили из страны, заявил пресс-секретарь ведомства Андрей Демченко.

По его словам, несколько человек уже отстранили от службы на период расследования.

"Расследуются обстоятельства его выезда из Украины и факт пересечения государственной границы. Подробно проверяется вся информация, каким образом он выехал за пределы Украины", – отметил Демченко, сообщает издание "Украинская правда".

На вопрос о том, зафиксировано ли пересечение границы Саакашвили в базе данных, Демченко ответил, что не может ответить, поскольку эта информация является конфиденциальной.

Ранее Саакашвили написал письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором назвал себя "личным узником" Владимира Путина.

1 октября премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили сообщил о задержании Саакашвили. Позднее президент страны Саломе Зурабишвили заявила, что не помилует экс-президента Грузии. Она также добавила, что на территорию страны Саакашвили прибыл для того, чтобы дестабилизировать ситуацию.

В тюрьме Саакашвили навестила грузинский омбудсмен Нино Ломджария. Она рассказала журналистам, что бывший президент Грузии назвал себя политзаключенным.