Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 апреля, 10:15

Политика

Трамп назвал нелепыми траты США на поддержку НАТО для защиты от России

Фото: whitehouse.gov

Американский лидер Дональд Трамп назвал нелепыми крупные траты США на поддержку НАТО для защиты от России. Об этом он сообщил журналистам на авиабазе Эндрюс, передает RT.

Он напомнил, что Вашингтон направил триллионы долларов на помощь союзникам. Теперь же эта финансовая поддержка будет серьезно проанализирована. Глава Белого дома назвал саму идею защиты от России нелепой.

Ранее Трамп заявлял, что попрощался с НАТО после реакции стран-членов на планы Вашингтона контролировать Гренландию. Также он назвал несмываемым пятном на репутации Североатлантического альянса его реакцию на запрос США о помощи в ситуации с Ираном.

Американский лидер признался, что начал рассматривать возможный выход страны из состава Альянса. Он назвал НАТО "бумажным тигром", отметив, что Владимир Путин не боится его.

политика

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика