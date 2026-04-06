Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 апреля, 23:21

Политика

Трамп заявил, что распрощался с НАТО после ситуации с Гренландией

Фото: whitehouse.gov

Президент США Дональд Трамп заявил, что распрощался с НАТО после реакции стран Альянса на план Вашингтона контролировать Гренландию. Об этом он рассказал на пресс-конференции в Белом доме.

"Все началось, если честно, с Гренландии. Мы хотим Гренландию. Они не хотят нам ее отдавать. И я сказал: "Пока, пока", – отметил президент США.

Кроме того, Трамп назвал несмываемым пятном на репутации НАТО реакцию членов Альянса на запрос США о помощи с Ираном.

Одновременно с этим глава Белого дома заявил, что США не нуждаются в помощи союзников по НАТО. Более того, он назвал Альянс "бумажным тигром", добавив, что Россия не боится его.

"Они нам не были нужны, это очевидно, потому что они вообще никак не помогли (в ситуации с Ираном. – Прим. ред.). Совсем наоборот. Они фактически из кожи вон лезли, чтобы не помогать", – утверждает Трамп.

Ранее президент США заявлял, что всерьез рассматривает выход страны из НАТО, поскольку Альянс отказался помочь в операции против Ирана. Он добавил, что Владимир Путин об этом знает.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке произошла в конце февраля, когда Израиль и США нанесли ракетные удары по Ирану. В ответ Исламская Республика атаковала еврейское государство и американские базы в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
политиказа рубежом

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика