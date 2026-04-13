Внебиржевой курс доллара опустился ниже 76 рублей впервые с 25 февраля

Расчетный курс доллара, являющийся ориентиром для внебиржевого рынка, опустился ниже 76 рублей впервые с 25 февраля. Это следует из данных торгов.

Согласно информации на 11:18 по московскому времени, американская валюта упала на 75 копеек относительно предыдущего закрытия и составила 75,92 рубля.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф заявил, что курс доллара к концу 2026 года может составить 95–100 рублей. При этом официальный прогноз Сбера – 85–90 рублей за доллар.

Он отметил, что в 2025-м платежный баланс составил 40 миллиардов долларов, а в текущем году он может быть ниже – до 10 миллиардов долларов. По мнению Грефа, при таких параметрах очень трудно иметь курс 80 рублей за доллар.

