Минспорт опубликовал проект ужесточения лимита на легионеров в чемпионате России

Фото: depositphotos/ArturVerkhovetskiy​

Министерство спорта РФ опубликовало проект приказа, устанавливающего новый лимит на легионеров в чемпионате России по футболу. Документ был размещен на официальном интернет-портале проектов нормативно-правовых актов.

По мнению министра спорта РФ Михаила Дегтярева, введение нового лимита должно поспособствовать развитию отечественной футбольной школы и росту спроса на российских игроков.

Он также подчеркнул, что проект приказа, предусматривающий изменения на сезон-2026/27, будет подписан в ближайшее время. Министр напомнил, что о нововведениях было объявлено заранее, поэтому клубы Российской Премьер-лиги (РПЛ) имели достаточно времени для подготовки.

"У нас есть исторический шанс восстановить и усилить отечественную школу футбола за счет перераспределения средств в детско-юношеский спорт и академии, повысить спрос на российских игроков, создать для клубов мотивацию искать таланты, вкладывать в них время и деньги, а не полагаться на готовых легионеров", – отметил Дегтярев.

Сейчас действующий лимит позволяет клубам включать в заявку до 13 легионеров, при этом одновременно на поле могут находиться не более 8 иностранных игроков.

Ранее вице-спикер Госдумы Владислав Даванков предлагал внедрить искусственный интеллект (ИИ) в судейство матчей, так как, по его мнению, действующие судьи слишком часто совершают ошибки. Он указал, что за 144 матча судьи ошиблись 44 раза.

В связи с этим Даванков предложил Минспорту России организовать экспериментальный проект по созданию нейросети для судейства матчей совместно с российскими технологическими компаниями и ее внедрению в качестве помощника арбитра во всех играх РПЛ.