13 апреля, 14:25

Спорт

Минспорт опубликовал проект ужесточения лимита на легионеров в чемпионате России

Фото: depositphotos/ArturVerkhovetskiy​

Министерство спорта РФ опубликовало проект приказа, устанавливающего новый лимит на легионеров в чемпионате России по футболу. Документ был размещен на официальном интернет-портале проектов нормативно-правовых актов.

По мнению министра спорта РФ Михаила Дегтярева, введение нового лимита должно поспособствовать развитию отечественной футбольной школы и росту спроса на российских игроков.

Он также подчеркнул, что проект приказа, предусматривающий изменения на сезон-2026/27, будет подписан в ближайшее время. Министр напомнил, что о нововведениях было объявлено заранее, поэтому клубы Российской Премьер-лиги (РПЛ) имели достаточно времени для подготовки.

"У нас есть исторический шанс восстановить и усилить отечественную школу футбола за счет перераспределения средств в детско-юношеский спорт и академии, повысить спрос на российских игроков, создать для клубов мотивацию искать таланты, вкладывать в них время и деньги, а не полагаться на готовых легионеров", – отметил Дегтярев.

Сейчас действующий лимит позволяет клубам включать в заявку до 13 легионеров, при этом одновременно на поле могут находиться не более 8 иностранных игроков.

Ранее вице-спикер Госдумы Владислав Даванков предлагал внедрить искусственный интеллект (ИИ) в судейство матчей, так как, по его мнению, действующие судьи слишком часто совершают ошибки. Он указал, что за 144 матча судьи ошиблись 44 раза.

В связи с этим Даванков предложил Минспорту России организовать экспериментальный проект по созданию нейросети для судейства матчей совместно с российскими технологическими компаниями и ее внедрению в качестве помощника арбитра во всех играх РПЛ.

Читайте также


Чем опасна жизнь в квартирах без ремонта?

Новый тренд набирает популярность: молодые люди живут в квартирах с черновой отделкой

Однако это может быть крайне опасно для здоровья

Читать
закрыть

Как обезопасить себя от болезней и травм в дачный сезон?

Нередко проблемы со здоровьем у дачников связаны с хроническими заболеваниями

При этом ольшинство травм так или иначе связаны с нарушением техники безопасности

Читать
закрыть

Почему Орбан проиграл на выборах в Венгрии?

Партия "Тиса", которую возглавляет Петер Мадьяр, получила парламентское большинство на выборах 12 апреля

Виктор Орбан не уходит из политики – он становится оппозицией

Читать
закрыть

Чем опасны лунные медузы на Пхукете?

Размеры у нее некрупные, но численность бывает довольно большой

Если сок медузы попадет на губы или глаза, возможен ожог слизистых

Читать
закрыть

Что случилось с пропавшими туристами на Камчатке?

Группу туристов, которая потерялась во время похода, обнаружили 10 апреля

Из семи человек двое погибли, а остальные получили сильные обморожения

Читать
закрыть

Что стоит за трендом на повышение мужской фертильности?

"Сперммаксинг" – стремление повысить свою фертильность за счет лайфхаков и БАДов

Мужчины рекомендуют погружать половые органы в ледяную воду и есть сырой чеснок

Читать
закрыть

Как правильно провести день рождения на работе?

Новому сотруднику лучше заранее узнать о правилах

Стоит обратиться к человеку, который принимал на работу

Читать
закрыть

Как будет работать транспорт в Москве на Пасху?

Ограничение движения транспорта около кладбищ планируется в Москве 12, 19 и 21 апреля

На некоторых участках с 06:00 до 16:00 будут действовать перекрытия

Читать
закрыть

