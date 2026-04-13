Силы ПВО РФ сбили 13 БПЛА на подлете к промплощадке в Череповце
В Череповце сбили 13 беспилотников на подлете к промышленной площадке. Об этом сообщила "Газета.ру" со ссылкой на телеграм-канал губернатора Вологодской области Георгия Филимонова.
По словам губернатора региона, на место падения обломков БПЛА прибыли экстренные службы.
В ночь на 13 апреля дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 33 украинских беспилотника самолетного типа над российскими регионами. Вражеские дроны были сбиты над территориями Белгородской, Курской, Ростовской, Брянской, Смоленской областей, а также над Крымом.
Кроме того, в Минобороны заявили, что ВСУ за время объявленного на Пасху перемирия совершили 6 558 нарушений режима прекращения огня. По данным ведомства, украинская сторона продолжила использовать беспилотники и артиллерию для нанесения ударов по позициям российских войск, а также по гражданским объектам в Курской и Белгородской областях.