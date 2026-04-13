Новости

Новости

13 апреля, 13:34

Происшествия

Силы ПВО РФ сбили 13 БПЛА на подлете к промплощадке в Череповце

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

В Череповце сбили 13 беспилотников на подлете к промышленной площадке. Об этом сообщила "Газета.ру" со ссылкой на телеграм-канал губернатора Вологодской области Георгия Филимонова.

По словам губернатора региона, на место падения обломков БПЛА прибыли экстренные службы.

В ночь на 13 апреля дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 33 украинских беспилотника самолетного типа над российскими регионами. Вражеские дроны были сбиты над территориями Белгородской, Курской, Ростовской, Брянской, Смоленской областей, а также над Крымом.

Кроме того, в Минобороны заявили, что ВСУ за время объявленного на Пасху перемирия совершили 6 558 нарушений режима прекращения огня. По данным ведомства, украинская сторона продолжила использовать беспилотники и артиллерию для нанесения ударов по позициям российских войск, а также по гражданским объектам в Курской и Белгородской областях.

Читайте также


Главное

Чем опасна жизнь в квартирах без ремонта?

Новый тренд набирает популярность: молодые люди живут в квартирах с черновой отделкой

Однако это может быть крайне опасно для здоровья

Читать
закрыть

Как обезопасить себя от болезней и травм в дачный сезон?

Нередко проблемы со здоровьем у дачников связаны с хроническими заболеваниями

При этом ольшинство травм так или иначе связаны с нарушением техники безопасности

Читать
закрыть

Почему Орбан проиграл на выборах в Венгрии?

Партия "Тиса", которую возглавляет Петер Мадьяр, получила парламентское большинство на выборах 12 апреля

Виктор Орбан не уходит из политики – он становится оппозицией

Читать
закрыть

Чем опасны лунные медузы на Пхукете?

Размеры у нее некрупные, но численность бывает довольно большой

Если сок медузы попадет на губы или глаза, возможен ожог слизистых

Читать
закрыть

Что случилось с пропавшими туристами на Камчатке?

Группу туристов, которая потерялась во время похода, обнаружили 10 апреля

Из семи человек двое погибли, а остальные получили сильные обморожения

Читать
закрыть

Что стоит за трендом на повышение мужской фертильности?

"Сперммаксинг" – стремление повысить свою фертильность за счет лайфхаков и БАДов

Мужчины рекомендуют погружать половые органы в ледяную воду и есть сырой чеснок

Читать
закрыть

Как правильно провести день рождения на работе?

Новому сотруднику лучше заранее узнать о правилах

Стоит обратиться к человеку, который принимал на работу

Читать
закрыть

Как будет работать транспорт в Москве на Пасху?

Ограничение движения транспорта около кладбищ планируется в Москве 12, 19 и 21 апреля

На некоторых участках с 06:00 до 16:00 будут действовать перекрытия

Читать
закрыть

