Число заразившихся острой кишечной инфекцией в Муроме выросло до 677

Острой кишечной инфекцией в Муроме заразились 677 человек, включая 318 детей. Об этом сообщила в ходе заседания правительства исполняющая обязанности министра здравоохранения Владимирской области Нелли Зиновьева.

"Амбулаторная помощь оказана 573 людям, из которых 272 – дети", – приводит ее слова пресс-служба правительства региона.

Зиновьева добавила, что госпитализированные сейчас находятся в состоянии средней степени тяжести. 46 человек уже выписаны. При этом число пострадавших снижается, подчеркнула она.

По ее словам, из всего объема проб норовирус был выявлен в 36 случаях. Остальные классифицируют как острую кишечную инфекцию.

О массовых обращениях жителей Мурома в больницы с симптомами острой кишечной инфекции стало известно 10 апреля. При этом отмечалось, что тяжелых случаев отравления выявлено не было.

Глава города Евгений Рычков предположил, что причиной мог стать норовирус, который передается контактно-бытовым и воздушно-капельным путем. Также заразиться жители Мурома могли через грязную еду и воду. Пациентам начали проводить вакцинацию от гепатита А.

По факту произошедшего региональный Роспотребнадзор организовал проверку. Ситуацию взял на контроль Минздрав Владимирской области. Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

