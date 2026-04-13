Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
13 апреля, 14:17

Происшествия

Число заразившихся острой кишечной инфекцией в Муроме выросло до 677

Фото: depositphotos/sudok1​

Острой кишечной инфекцией в Муроме заразились 677 человек, включая 318 детей. Об этом сообщила в ходе заседания правительства исполняющая обязанности министра здравоохранения Владимирской области Нелли Зиновьева.

"Амбулаторная помощь оказана 573 людям, из которых 272 – дети", – приводит ее слова пресс-служба правительства региона.

Зиновьева добавила, что госпитализированные сейчас находятся в состоянии средней степени тяжести. 46 человек уже выписаны. При этом число пострадавших снижается, подчеркнула она.

По ее словам, из всего объема проб норовирус был выявлен в 36 случаях. Остальные классифицируют как острую кишечную инфекцию.

О массовых обращениях жителей Мурома в больницы с симптомами острой кишечной инфекции стало известно 10 апреля. При этом отмечалось, что тяжелых случаев отравления выявлено не было.

Глава города Евгений Рычков предположил, что причиной мог стать норовирус, который передается контактно-бытовым и воздушно-капельным путем. Также заразиться жители Мурома могли через грязную еду и воду. Пациентам начали проводить вакцинацию от гепатита А.

По факту произошедшего региональный Роспотребнадзор организовал проверку. Ситуацию взял на контроль Минздрав Владимирской области. Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Читайте также


происшествиярегионы

Главное

Чем опасна жизнь в квартирах без ремонта?

Новый тренд набирает популярность: молодые люди живут в квартирах с черновой отделкой

Однако это может быть крайне опасно для здоровья

Читать
закрыть

Как обезопасить себя от болезней и травм в дачный сезон?

Нередко проблемы со здоровьем у дачников связаны с хроническими заболеваниями

При этом ольшинство травм так или иначе связаны с нарушением техники безопасности

Читать
закрыть

Почему Орбан проиграл на выборах в Венгрии?

Партия "Тиса", которую возглавляет Петер Мадьяр, получила парламентское большинство на выборах 12 апреля

Виктор Орбан не уходит из политики – он становится оппозицией

Читать
закрыть

Чем опасны лунные медузы на Пхукете?

Размеры у нее некрупные, но численность бывает довольно большой

Если сок медузы попадет на губы или глаза, возможен ожог слизистых

Читать
закрыть

Что случилось с пропавшими туристами на Камчатке?

Группу туристов, которая потерялась во время похода, обнаружили 10 апреля

Из семи человек двое погибли, а остальные получили сильные обморожения

Читать
закрыть

Что стоит за трендом на повышение мужской фертильности?

"Сперммаксинг" – стремление повысить свою фертильность за счет лайфхаков и БАДов

Мужчины рекомендуют погружать половые органы в ледяную воду и есть сырой чеснок

Читать
закрыть

Как правильно провести день рождения на работе?

Новому сотруднику лучше заранее узнать о правилах

Стоит обратиться к человеку, который принимал на работу

Читать
закрыть

Как будет работать транспорт в Москве на Пасху?

Ограничение движения транспорта около кладбищ планируется в Москве 12, 19 и 21 апреля

На некоторых участках с 06:00 до 16:00 будут действовать перекрытия

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика