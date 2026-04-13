Врач Чернышова: после Пасхи наблюдается вспышка панкреатита и холецистита

После Пасхи в России фиксируется рост случаев панкреатита и холецистита (воспаление поджелудочной железы и желчного пузыря, соответственно. – Прим. ред.). Об этом в беседе с Life.ru рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.

По ее словам, во время Великого поста в организме снижается количество веществ, необходимых для переваривания жиров и частично белков, а также меняется микрофлора кишечника. В связи с этим резкий переход к привычной пище может приводить к серьезной нагрузке на пищеварительную систему.

"Вчера и сегодня (12 и 13 апреля. – Прим. ред.) действительно по стране наблюдается вспышка этих заболеваний, потому что Пасха прошла, многие начали объедаться прямо после ночной службы. Такие случаи будут часто на этой неделе, настоящий бум", – пояснила медик.

Врач порекомендовала выходить из поста постепенно. Для здоровых людей оптимален трехдневный переход, для пациентов с хроническими заболеваниями – до 10 дней. После операций схема питания подбирается индивидуально.

Также важно добавить в рацион растительную пищу и избегать переедания. Например, не стоит одновременно есть мясные блюда, яйца и выпечку. Примечательно, что куличи рекомендуется употреблять в небольшом количестве – не более 30–50 граммов и только после основного приема пищи.

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется заранее проконсультироваться с врачом и придерживаться ранее назначенных схем лечения.

