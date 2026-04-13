Сезон развода караулов откроется в Кремле 18 апреля

Первая в 2026 году церемония развода пеших и конных караулов Президентского полка пройдет на Соборной площади Московского Кремля 18 апреля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на отдел по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны (ФСО) РФ.

Современное мероприятие утвердили осенью 2004 года. Церемонию проводят в Кремле по субботам с 2005 года. Сезон 2026 года станет 21-м. Увидеть выступление можно, купив билет на посещение Московского Кремля.

Церемонии развода караулов уже признаны одной из визитных карточек Кремля. В выступлениях объединены элементы российских воинских ритуалов, в том числе демонстрации строевых приемов с оружием и "конная карусель" под аккомпанемент духового состава Президентского оркестра.

Военные выходят в церемониальной форме, которая была разработана по историческим образцам, созданным к 100-летию победы над Наполеоном в 1812 году.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль готовится к празднованию Дня Победы 9 мая. При этом он обратил внимание на отсутствие списка глав стран и правительств, которые посетят парад. Однако российская сторона будет рада видеть на праздновании в Москве лидеров дружественных стран, подчеркнул Песков.

Генеральная репетиция парада на Красной площади запланирована на 7 мая. Журналисты смогут получить аккредитацию на репетицию парада, на само мероприятие, а также на возложение венков и цветов к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены в Александровском саду.

