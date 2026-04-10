Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Число заразившихся острой кишечной инфекцией в Муроме возросло до 375 человек. Из них 188 – дети, сообщила пресс-служба правительства Владимирской области.

В рамках помощи несовершеннолетнему населению Муромская районная детская больница выделила 32 койки для госпитализированных пациентов. Согласно актуальным данным, состояние всех оценивается как средней степени тяжести. Подчеркивается, что медучреждение располагает 195 дозами препарата против гепатита А, вакцинация которым уже началась.

Взрослые пострадавшие, в свою очередь, были доставлены в Центральную РБ № 2. Сейчас в клинике находятся 38 человек в аналогичном состоянии. Для них также проводятся прививочные мероприятия. Всего в больнице имеется 20 доз, причем утром доставили еще 144.

В то же время еще 129 детей и 106 взрослых, как подчеркнули в пресс-службе, проходят амбулаторное лечение.



"При необходимости пациенты будут направлены в медорганизации Владимирской области. Держим ситуацию на контроле. Роспотребнадзор сейчас занимается установлением причины подъема заболеваемости, взяты пробы воды для анализа", – уточнила исполняющая обязанности министра здравоохранения региона Нелли Зиновьева.

Вместе с тем она добавила, что власти заключили контракт на поставку 2 тысяч доз вакцины от гепатита А ТН "Альгавак", прибытие которой ожидается на следующей неделе. Сейчас в плане стоит закупка 30 литров "Интести-Бактериофага" для детей.

О многочисленных обращениях жителей Мурома в больницы с симптомами острой кишечной инфекции стало известно 10 апреля. Тяжелых случаев отравления среди них не было.

По предположению главы Мурома Евгения Рычкова, вероятной причиной мог стать норовирус, передающийся контактно-бытовым и воздушно-капельным путем. Также источником заражения могла стать грязная еда и вода.

Точные обстоятельства выяснит региональный Роспотребнадзор, организовавший по этому факту проверку. Ситуацию на контроль также взял Минздрав Владимирской области. В свою очередь, местные следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.