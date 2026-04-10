Фото: MAX/"ГУ МЧС России по Камчатскому краю"

Пострадавшие на Камчатке туристы находятся в состоянии средней степени тяжести. Об этом ТАСС рассказали в Камчатской краевой больнице.

Врачи заявили, что у туристов выявлены признаки обморожения. Сейчас пострадавших осматривают медики, путешественникам оказывается в полном объеме вся необходимая помощь.

В свою очередь, в пресс-службе Санкт-Петербургского горного университета императрицы Екатерины II рассказали агентству, что погибли в районе Авачинского перевала их студенты.

"Один – выпускник, а второй – студент нашего университета", – заявили в учреждении.

В вузе уточнили, что пока не знают подробностей произошедшего.

Из соцсетей молодых людей следует, что они являлись членами туристического клуба имени А. И. Ефремова, который функционировал на базе Горного университета. Один из погибших в 2024 году был руководителем группы из восьми человек на Камчатке.

Информация об исчезновении путешественников на Камчатке появилась 10 апреля. Оказалось, что 28 марта туристы из Санкт-Петербурга и Череповца, у которых есть опыт зимних походов в разных погодных условиях, вышли из поселка Пиначево по запланированному маршруту.

Через несколько дней в группе, которая находилась в районе Таловского кардона, возник конфликт. Из-за этого двое человек со спутниковым телефоном и палаткой пошли по сокращенному пути, а семеро продолжили маршрут без телефона и палатки. Позднее последние вышли на связь, заявив, что у них все хорошо.

Затем туристов, продолживших поход, заметили в районе водопада на реке Шумной – они планировали за день добраться до Авачинского перевала, но связь с ними пропала. Предполагалось, что группа могла попасть в пургу 8 апреля, потерять ориентир и замерзнуть.

В результате погибли два человека 2001 и 2003 годов рождения. Еще пятеро были доставлены на базу, которая расположена у подножия Авачинского вулкана. Оставшиеся двое граждан смогли самостоятельно выйти к поселку Пиначево.

Глава регионального главка МЧС России Сергей Лебедев отметил, что туристы были спасены благодаря тому, что зарегистрировали свой поход. Однако двое погибли из-за пренебрежения правилами безопасности. Их тела планируют вывезти с места происшествия.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам, а также об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

