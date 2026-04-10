10 апреля, 09:17

Происшествия

Причиной гибели туристов на Камчатке названо пренебрежение правилами безопасности

Фото: MAX/"ГУ МЧС России по Камчатскому краю"

Двое туристов погибли на Камчатке из-за пренебрежения правилами безопасности, заявил глава ГУ МЧС России по Камчатскому краю Сергей Лебедев на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Он уточнил, что спасательная операция завершается. Погибли два человека 2001 и 2003 годов рождения. Еще пять были доставлены на базу, которая расположена у подножия Авачинского вулкана. У одного туриста выявлены признаки обморожения. Оставшиеся двое граждан смогли самостоятельно выйти к поселку Пиначево.

Лебедев поблагодарил спасателей и волонтеров за грамотные и решительные действия. Он также отметил, что туристы были спасены благодаря тому, что зарегистрировали свой поход.

В настоящее время доставленных вертолетом МЧС России на базу туристов осматривают врачи. Спасатели планируют вывезти с места происшествия двоих погибших, ими займется Следственный комитет России.

О пропаже туристов на Камчатке стало известно 10 апреля. Утверждалось, что 28 марта лыжники и путешественники из Санкт-Петербурга и Череповца, имеющие опыт зимних походов в разных климатических условиях, вышли из поселка Пиначево по запланированному маршруту.

Однако через несколько дней внутри группы произошел конфликт, поэтому в районе Таловского кардона они разделились: двое со спутниковым телефоном и палаткой пошли по сокращенному маршруту, семеро продолжили маршрут без телефона и палатки. Позднее последние вышли на связь, сообщив, что у них все хорошо.

Затем туристов, продолживших поход, заметили в районе водопада на реке Шумной – они собирались за день дойти до Авачинского перевала. Однако после этого связь с ними пропала. Лебедев предполагал, что группа могла попасть в пургу 8 апреля, потерять ориентир и замерзнуть.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам, а также об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

происшествия

