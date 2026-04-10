Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
10 апреля, 10:57

Город

Столичные колледжи и школы проведут единый день открытых дверей для старшеклассников

Фото: пресс-служба департамента образования и науки города Москвы

Единый день открытых дверей в столичных школах и колледжах состоится 18 апреля, сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

К посещению образовательных учреждений приглашаются девятиклассники и их родители, которые смогут узнать о современных программах подготовки в предпрофессиональных классах, а также о востребованных направлениях обучения и условиях поступления в колледжи.

"В Москве сегодня любой трек – и обучение в вузе, и путь через среднее профессиональное образование – обеспечивает нашим ученикам широкие возможности для успешного старта карьеры", – обратила внимание Ракова.

Запись на день открытых дверей "Поступай в предпроф!" доступна по ссылке. Участникам расскажут о шести направлениях предпрофессиональных классов, условиях поступления, а также о предметах и спецкурсах, которые будут изучать школьники. Там же можно будет ознакомиться с программой экскурсий на предприятия, профессиями, которые осваиваются в колледжах, и возможностями для проектной работы на базе ведущих вузов Москвы.

Выбрать колледж для посещения из более 50 предложенных вариантов можно, перейдя на сайт. Школьники смогут узнать, каким навыкам они смогут обучиться, начиная от сборки двигателя и ремонта беспилотников, заканчивая промышленным дизайном, разработкой VR-приложений и выпечкой печенья. Более того, будущие абитуриенты смогут попробовать себя в роли автомехаников, пожарных, ИТ-специалистов, кондитеров, архитекторов и организаторов мероприятий.

Вместе с тем в рамках единого дня открытых дверей гости смогут посетить современные мастерские и лаборатории, пообщаться с преподавателями и ведущими работодателями города. Ребята оценят реальные условия обучения и узнают больше о востребованных профессиях.

Ранее стало известно, что число студентов, выбирающих ИT-специальности в московских колледжах, выросло почти на 10% и достигло примерно 23 тысяч. Подготовка данных специалистов ведется в 19 колледжах по 12 направлениям – от программирования и информационной безопасности до разработки игр, виртуальной реальности и квантовых коммуникаций. Ключевая особенность обучения – упор на практику.

Более 70% учебного времени занимают реальные кейсы, а студенты с первых курсов работают с отечественным софтом. Колледжи сотрудничают с крупными IТ-компаниями, что позволяет учащимся быстрее входить в профессию и находить работу еще до получения диплома.

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика