Утвержден проект планировки территорий около станции метро "Савеловская"

Утвержден проект планировки площадью 8,18 гектара возле станции метро "Савеловская" в Беговом (САО) и Тверском (ЦАО) районах, сообщили на портале мэра и правительства Москвы.

Согласно проекту, на месте старых нежилых домов планируется возвести два административных здания. Площадь наземной части новых построек составит 16,4 тысячи квадратных метров, что позволит создать более 1,5 тысячи рабочих мест. Территория расположена недалеко от владения 2/2 в Бумажном проезде и владения 3 на улице Нижней Масловке.

Ранее выставили на открытые аукционы пять нежилых помещений площадью от 52,2 до 155,8 квадратного метра в районах Кунцево и Крылатское, расположенных на Рублевском шоссе. Участвовать в торгах могут как юрлица и индивидуальные предприниматели, так и физические лица.

Заммэра, глава столичного комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов ранее сообщил, что к концу 2026 года планируется полный переход на цифровое проектирование строительных объектов. По его словам, это позволит существенно ускорить процесс и исключить возможные ошибки на ранних стадиях.