10 апреля, 12:38

Telegraph: Великобритания не задержала ни одного российского судна

Великобритания не задержала ни одного российского судна из-за опасений нарушить международное морское право, сообщает RT со ссылкой на Telegraph.

Генпрокурор Англии и Уэльса Ричард Хермер ранее разрешил сотрудникам спецназа и Национального агентства по борьбе с преступностью высаживаться на корабли. В настоящий момент не произошло ни одной подобной операции.

В СМИ объяснили, что для перехвата иностранного транспорта в Великобритании установлен крайне высокий юридический порог. Для проведения досмотра властям нужны веские обоснования, а также четкие доказательства обхода действующих санкций.

Власти Великобритании в конце марта разрешили своим военным задерживать суда, которые якобы принадлежат России и проходят через воды королевства. Кроме того, Лондон обещал ввести еще большие ограничения и перекрыть Ла-Манш для подпавших под санкции корабли.

На фоне этого сообщалось, что российский ракетный фрегат якобы сопроводил два нефтяных танкера во время их прохождения через пролив Ла-Манш, разделяющий Великобританию и Францию. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков указывал, что Россия будет принимать меры по защите интересов в случае захвата своих танкеров в международных водах.

Ранее французские военные задержали нефтяной танкер Deyna в западной части Средиземного моря. Судно следовало из Мурманска. Подробности операции и причина задержания судна не раскрывались. Позднее стало известно, что россиян в составе экипажа указанного танкера нет.

