Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 апреля, 12:24

Экономика

В Москве обновили онлайн-платформу для технологического бизнеса

Фото: пресс-служба ДПиИР

С момента запуска платформы Московского инновационного кластера (МИК) i.moscow ее посетили почти 14 миллионов уникальных пользователей, рассказала заместитель мэра Наталья Сергунина.

Она отметила, что на площадке собрано порядка 50 инструментов для открытия, развития и масштабирования технологического бизнеса.

"Столичные предприниматели воспользовались услугами и сервисами платформы больше 160 тысяч раз. С ее помощью они подавали заявки на гранты, проходили обучение, консультировались с экспертами и решали другие задачи. Этой весной цифровой ресурс обновили, сделав его еще удобнее", – указала Сергунина.

Теперь меню структурировано вокруг запросов бизнеса, а во вкладке "Спрос и продажи" можно найти все необходимое для привлечения клиентов и заказчиков.

Сервисы по упаковке продукта для потенциальных партнеров, льготные займы и другие предложения находятся в разделе "Инвестиции". Кроме того, отдельная страница предусмотрена для тех, кто хочет научиться управлению своей интеллектуальной собственностью.

Список технопарков есть в категории "Инфраструктура", ключевые гранты – в категории "Субсидии", а такие проекты, как "Академия инноваторов" и "Новатор Москвы" можно найти во вкладке "Партнерские программы".

Изменился и дизайн главной страницы. Помимо основных инструментов, здесь можно найти истории успеха столичных предпринимателей.

Услуги и сервисы i.moscow дают возможность сократить путь от создания до внедрения инновационных разработок в реальные отрасли экономики. По словам Сергуниной, за 6,5 года столичные компании получили больше 23 миллиардов рублей финансовой поддержки и привлекли 55 миллиардов рублей инвестиций и заемных средств.

Ранее в Москве открылся набор на новую обучающую онлайн-программу "Карьерный импульс". С ее помощью москвичи смогут структурировать свой опыт и навыки так, чтобы они соответствовали актуальным запросам городских компаний, а предприятия – быстрее находить специалистов под конкретные задачи.

Читайте также


бизнесэкономикагород

Главное

Чем опасны лунные медузы на Пхукете?

Размеры у нее некрупные, но численность бывает довольно большой

Если сок медузы попадет на губы или глаза, возможен ожог слизистых

Читать
закрыть

Что случилось с пропавшими туристами на Камчатке?

Группу туристов, которая потерялась во время похода, обнаружили 10 апреля

Из семи человек двое погибли, а остальные получили сильные обморожения

Читать
закрыть

Что стоит за трендом на повышение мужской фертильности?

"Сперммаксинг" – стремление повысить свою фертильность за счет лайфхаков и БАДов

Мужчины рекомендуют погружать половые органы в ледяную воду и есть сырой чеснок

Читать
закрыть

Как правильно провести день рождения на работе?

Новому сотруднику лучше заранее узнать о правилах

Стоит обратиться к человеку, который принимал на работу

Читать
закрыть

Как будет работать транспорт в Москве на Пасху?

Ограничение движения транспорта около кладбищ планируется в Москве 12, 19 и 21 апреля

На некоторых участках с 06:00 до 16:00 будут действовать перекрытия

Читать
закрыть

Что известно о проекте "Добрые игры" для дошкольников?

Осенью во всех детсадах внедрят программу, аналогичную "Разговорам о важном"

Мера нацелена на воспитание у дошкольников духовно-нравственных ценностей

Читать
закрыть

Во сколько обойдется покупка кондиционера в 2026 году?

Установка оборудования обойдется жителям столицы примерно в 20 тысяч рублей

Установка мультисплит-системы с двумя внутренними блоками обходится в 25 тысяч рублей

Читать
закрыть

Введут ли в России семейное налогообложение?

Механизм укрепит семейные связи, поскольку общий бюджет улучшит планирование расходов

Ставка будет зависеть от общего дохода супругов и количества детей

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика