В Москве обновили онлайн-платформу для технологического бизнеса

С момента запуска платформы Московского инновационного кластера (МИК) i.moscow ее посетили почти 14 миллионов уникальных пользователей, рассказала заместитель мэра Наталья Сергунина.

Она отметила, что на площадке собрано порядка 50 инструментов для открытия, развития и масштабирования технологического бизнеса.

"Столичные предприниматели воспользовались услугами и сервисами платформы больше 160 тысяч раз. С ее помощью они подавали заявки на гранты, проходили обучение, консультировались с экспертами и решали другие задачи. Этой весной цифровой ресурс обновили, сделав его еще удобнее", – указала Сергунина.

Теперь меню структурировано вокруг запросов бизнеса, а во вкладке "Спрос и продажи" можно найти все необходимое для привлечения клиентов и заказчиков.

Сервисы по упаковке продукта для потенциальных партнеров, льготные займы и другие предложения находятся в разделе "Инвестиции". Кроме того, отдельная страница предусмотрена для тех, кто хочет научиться управлению своей интеллектуальной собственностью.

Список технопарков есть в категории "Инфраструктура", ключевые гранты – в категории "Субсидии", а такие проекты, как "Академия инноваторов" и "Новатор Москвы" можно найти во вкладке "Партнерские программы".

Изменился и дизайн главной страницы. Помимо основных инструментов, здесь можно найти истории успеха столичных предпринимателей.

Услуги и сервисы i.moscow дают возможность сократить путь от создания до внедрения инновационных разработок в реальные отрасли экономики. По словам Сергуниной, за 6,5 года столичные компании получили больше 23 миллиардов рублей финансовой поддержки и привлекли 55 миллиардов рублей инвестиций и заемных средств.

