10 апреля, 13:05Происшествия
В Мариуполе задержан сотрудник городской администрации за госизмену
Фото: ТАСС/ЦОС ФСБ РФ
Сотрудник городской администрации Мариуполя задержан по обвинению в государственной измене. Об этом сообщила пресс-служба ЦОС ФСБ России.
Правоохранители выяснили, что мужчина самостоятельно установил контакт с украинскими спецслужбами в мессенджере Telegram для передачи противнику данных о расположении частей Вооруженных сил РФ в Мариупольском муниципальном округе.
В результате против фигуранта возбудили уголовное дело о госизмене и заключили его под стражу.
На фоне произошедшего ФСБ вновь напомнила, что украинские спецслужбы продолжают активно использовать мессенджеры Telegram и WhatsApp (принадлежат Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ) для вербовки граждан в диверсионно-разведывательные операции.
Ведомство подчеркнуло, что лица, уличенные в сотрудничестве с противником, будут привлечены к ответственности и понесут заслуженное суровое наказание.
Ранее силовикам удалось установить личность россиянина, пытавшегося продать за рубеж комплектующие для ремонта двигателя подлодки. Речь идет о деталях, которые используются в дизельгенераторе подводных лодок проекта "Варшавянка".
В результате было возбуждено уголовное дело по статье о незаконных экспорте или передаче товаров или технологий, вооружения или военной техники.