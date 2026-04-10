В Мариуполе задержан сотрудник городской администрации за госизмену

Фото: ТАСС/ЦОС ФСБ РФ

Сотрудник городской администрации Мариуполя задержан по обвинению в государственной измене. Об этом сообщила пресс-служба ЦОС ФСБ России.

Правоохранители выяснили, что мужчина самостоятельно установил контакт с украинскими спецслужбами в мессенджере Telegram для передачи противнику данных о расположении частей Вооруженных сил РФ в Мариупольском муниципальном округе.

В результате против фигуранта возбудили уголовное дело о госизмене и заключили его под стражу.

На фоне произошедшего ФСБ вновь напомнила, что украинские спецслужбы продолжают активно использовать мессенджеры Telegram и WhatsApp (принадлежат Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ) для вербовки граждан в диверсионно-разведывательные операции.

Ведомство подчеркнуло, что лица, уличенные в сотрудничестве с противником, будут привлечены к ответственности и понесут заслуженное суровое наказание.

Ранее силовикам удалось установить личность россиянина, пытавшегося продать за рубеж комплектующие для ремонта двигателя подлодки. Речь идет о деталях, которые используются в дизельгенераторе подводных лодок проекта "Варшавянка".

В результате было возбуждено уголовное дело по статье о незаконных экспорте или передаче товаров или технологий, вооружения или военной техники.