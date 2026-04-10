10 апреля, 13:20

Представитель РПЦ Легойда: счастье нужно искать в самом себе и Боге

В РПЦ рассказали, что нельзя найти счастья в деньгах, славе и удовольствии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Счастья нельзя найти на пути к деньгам, славе, удовольствиям и подобному, рассказал председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда в беседе с РИА Новости.

Легойда вспомнил обращение к Богу из "Исповеди" Августина Блаженного, в которой говорится, что сердце людей не успокоится, пока не найдет Бога. Человек может искать счастье, уходя от себя или, наоборот, приходя к себе. Второе, по мнению Августина, возможно только в Боге.

"Августин говорит: вы ищете счастья в стране смерти, где его в принципе нет. То есть, нельзя искать счастье на пути ко всем нашим стандартным мирским целям, таким как деньги, слава, удовольствия и так далее. Все это бренно", – рассказал Легойда.

По его словам, пост и празднование Пасхи помогают осознать бренность денег, славы и так далее. Легойда также сравнил пост с подготовкой в спорте к мигу победы, однако только до определенного момента. Пост перед Пасхой уже является победой – человек избавляется от того, что ему мешает, а когда уходишь от себя – это возвращение к себе, заключил представитель церкви.

В свою очередь, священнослужитель храма иконы Божией Матери "Скоропослушница" города Рыбное Рязанской области протоиерей Виталий Рыбаков в беседе с News.ru заявил, что чрезмерное употребление алкоголя в праздник Воскресения Христова является грехом, но небольшое количество вина считается позволительным.

Ранее результаты опроса центра ВЦИОМ показали, что 73% россиян планируют праздновать Пасху. Согласно исследованию, точно праздновать планируют 49% россиян, еще 24% указали, что скорее планируют отмечать. Еще 10% склоняются к тому, чтобы не праздновать, а 15% точно не будут это делать.

Читайте также


Главное

Чем опасны лунные медузы на Пхукете?

Размеры у нее некрупные, но численность бывает довольно большой

Если сок медузы попадет на губы или глаза, возможен ожог слизистых

Читать
закрыть

Что случилось с пропавшими туристами на Камчатке?

Группу туристов, которая потерялась во время похода, обнаружили 10 апреля

Из семи человек двое погибли, а остальные получили сильные обморожения

Читать
закрыть

Что стоит за трендом на повышение мужской фертильности?

"Сперммаксинг" – стремление повысить свою фертильность за счет лайфхаков и БАДов

Мужчины рекомендуют погружать половые органы в ледяную воду и есть сырой чеснок

Читать
закрыть

Как правильно провести день рождения на работе?

Новому сотруднику лучше заранее узнать о правилах

Стоит обратиться к человеку, который принимал на работу

Читать
закрыть

Как будет работать транспорт в Москве на Пасху?

Ограничение движения транспорта около кладбищ планируется в Москве 12, 19 и 21 апреля

На некоторых участках с 06:00 до 16:00 будут действовать перекрытия

Читать
закрыть

Что известно о проекте "Добрые игры" для дошкольников?

Осенью во всех детсадах внедрят программу, аналогичную "Разговорам о важном"

Мера нацелена на воспитание у дошкольников духовно-нравственных ценностей

Читать
закрыть

Во сколько обойдется покупка кондиционера в 2026 году?

Установка оборудования обойдется жителям столицы примерно в 20 тысяч рублей

Установка мультисплит-системы с двумя внутренними блоками обходится в 25 тысяч рублей

Читать
закрыть

Введут ли в России семейное налогообложение?

Механизм укрепит семейные связи, поскольку общий бюджет улучшит планирование расходов

Ставка будет зависеть от общего дохода супругов и количества детей

Читать
закрыть

