Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
10 апреля, 07:39

Город

Московские производители изготовят около пяти миллионов куличей к Пасхе

Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Столичные производители планируют изготовить порядка пяти миллионов куличей к Пасхе. Москвичи смогут купить как традиционную выпечку, так и современные авторские десерты, рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Анатолий Гарбузов.

"В столице работает около 360 предприятий пищевой промышленности. Более 100 из них специализируются на выпечке хлеба, различной сдобы, а также на производстве муки и мучных изделий", – приводит слова Гарбузова портал мэра и правительства столицы.

При этом к празднику компании не только увеличивают объемы выпуска продукции, но и предлагают горожанам новые вкусовые решения. К примеру, булочно-кондитерский холдинг "Коломенский" изготовил более 350 тонн пасхальной выпечки – это почти миллион куличей. Покупатели могут выбрать между традиционными вариантами с изюмом и оригинальными изделиями с различными добавками.

В свою очередь, кондитерско-булочный комбинат "Черемушки" произвел более 280 тонн куличей и кексов, а хлебокомбинат "Пеко" – примерно 200 тонн.

Выпуском пасхальной выпечки также занимаются популярные кондитерские и гастрономические сети. Среди них – сеть "Кулинарная лавка братьев Караваевых", которая в этом году изготовила на 17% больше куличей, чем в 2025-м. В ассортименте сети можно найти классические и творожные куличи.

Кроме того, московское предприятие "Кантата" создало ассорти из пасхальных шоколадных яиц со вкусом смородины, клубники и апельсина, а также подарочные наборы и корзины.

В Москве 11 и 12 апреля пройдут мероприятия, посвященные празднованию Пасхи. Программу с творческими занятиями, концертами и интерактивами подготовили девять парков.

Например, 11 апреля в 12:00 в парке "Северное Тушино" все желающие смогут нарисовать праздничные натюрморты. На следующий день можно будет освоить азы звонарского искусства.

Помимо этого, ежегодный фестиваль "Пасхальный дар" пройдет на территориях столичных храмов с 12 по 19 апреля. Москвичей ждут концерты, конкурс по росписи двухметровых пасхальных яиц, тематические спектакли и другие развлечения.

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика