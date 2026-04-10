Мужчина устроил дебош в московской больнице после выписки из-за нарушения режима

Фото: МАХ/"Росгвардия. Москва"

Сотрудники столичного управления Росгвардии пресекли дебош в больнице. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Сигнал тревоги поступил сотрудникам Росгвардии из городской больницы, расположенной на улице Барболина, во время патрулирования. Прибыв на место, они выяснили, что мужчина, находясь в нетрезвом состоянии, устроил скандал.

Оказалось, что злоумышленника выписали из медучреждения по причине того, что он нарушал режим. Однако он отказывался покидать больницу. В частности, пациент ругался матом, угрожал медработникам и в приступе агрессии сломал дверную ручку в одной из палат.

В результате злоумышленник был задержан и передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

Ранее правоохранители задержали мужчину, устроившего дебош в одной из аптек на востоке Москвы. С жалобой обратилась заведующая точкой.

Женщина рассказала о неадекватном поведении мужчины, который стучал кулаками по стеклам и витринам, приставал к провизорам и сломал ортопедическое кресло. В результате сотрудники Росгвардии задержали 43-летнего нарушителя порядка.

