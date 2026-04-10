ЦБ отозвал лицензию у Банка РМП за нарушение законодательства

Центробанк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации "Банк развития и модернизации промышленности (РМП)", сообщается на сайте регулятора.

Решение было принято в соответствии с законом "О банках и банковской деятельности". Отмечается, что Банк РМП не соблюдал требования федеральных законов и нормативных актов ЦБ, из-за чего регулятор неоднократно применял меры в течение последних 12 месяцев.

Кроме того, банк нарушал требования закона о противодействии легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Банк РМП был замечен в проведении подозрительных операций, направленных на вывод средств за рубеж, их обналичивание, а также на покупку неучтенной наличной выручки в розничной торговле.

Банк занимал 292-е место в системе России и не являлся значимым кредитором реального сектора экономики. Основные операции проводились в интересах акционеров банка и лиц, которые были с ним связаны. ЦБ выявлял сделки, имевшие признаки активов, сейчас информация о них направлена правоохранителям.

В сообщении указано, что на этом фоне банк не вел своевременную работу по выявлению и передаче в уполномоченный орган сведений о подозрительных операциях с участием клиентов. Руководство и собственники кредитной организации, в свою очередь, не принимали действенных мер, чтобы предотвратить вовлечение организации в проведение подозрительных операций.

Сейчас там назначена временная администрация, ее функции возложены на Агентство по страхованию вкладов (АСВ). Она будет действовать до момента назначения либо управляющего, либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены.

Страховая ответственность Банка РМП перед вкладчиками, предварительно, оценивается в 120,9 миллиона рублей, сообщили в АСВ. Выплаты планируют начать не позднее 24 апреля.

Ранее ЦБ отозвал лицензию на осуществление операций у кредитной организации "Таврический банк" в связи с полной утратой собственного капитала. Регулятор назначил временную администрацию, функции которой возложил на АСВ.

