В Москве 305 объектов исключены из перечня недвижимости с налогом от кадастровой стоимости

Фото: комплекс экономической политики города Москвы

В Москве 305 объектов исключены из перечня торгово-офисной недвижимости, которая облагается налогом на имущество исходя из кадастровой стоимости, сообщили в столичном департаменте экономической политики и развития.

Соответствующее решение было принято на заседании президиума правительства столицы. Теперь организации – собственники этих объектов будут уплачивать налог на имущество за 2026 год от среднегодовой стоимости.

Правительство Москвы регулярно обновляет перечень, учитывая изменения характеристик объектов в Едином государственном реестре недвижимости, а также результаты обследований фактического использования, которые проводятся по запросам собственников.

Переход на расчет налога на имущество от кадастровой стоимости для торгово-офисных объектов, который позволяет отражать реальную стоимость недвижимости и обеспечивать справедливые условия налогообложения, начался в столице в 2014 году.

Сам перечень утверждается столичными властями ежегодно, а затем корректируется по мере поступления уточненных сведений об объектах. В 2026 году в него входит более 42 тысяч объектов – это торговая и офисная недвижимость, а также заведения общественного питания и бытового обслуживания.

Ранее сообщалось, что столичный департамент экономической политики и развития обновил Сборник СН-2012, предназначенный для расчета расходов на содержание и эксплуатацию городских объектов. Все расчеты в обновленном документе выполнены с учетом цен, действовавших на 1 апреля 2026 года.