CBS News: выжившие в Кувейте американские военные уличили главу Пентагона Хегсета во лжи

Военные, выжившие после атаки Ирана на американскую базу в Кувейте, уличили главу Пентагона Пита Хегсета во лжи, сообщает газета "Известия" со ссылкой на CBS News.

По данным СМИ, военные оспаривают описание событий Пентагона и указывают на то, что их подразделение оказалось под угрозой.

Например, Хегсет заявил, что дрон прорвался сквозь оборону укрепленного объекта. Один из солдат назвал это ложью и указал на то, что позиция не была укрепленной. Кроме того, подразделение не имело необходимой защиты.

В результате атаки погибли 6 человек, более 20 получили ранения. Это стало самым смертоносным нападением на американских военных с 2021 года. Солдаты отмечали, что после взрыва у пострадавших были тяжелые ранения головы, повреждение слуха и кровотечение.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился после ударов США и Израиля по Ирану, которые произошли в конце февраля. В ответ Тегеран ударил по еврейскому государству и американским военным базам в регионе.

Позже президент США Дональд Трамп выступил с угрозой в адрес иранской стороны, заявив, что республика может погибнуть как цивилизация. Тем не менее американский лидер отложил удары по инфраструктуре Ирана на две недели, согласившись на временное прекращение огня. Переговоры между странами стартуют 11 апреля в столице Пакистана Исламабаде.

