Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
10 апреля, 09:42

Спорт

Хоккеист Капризов побил рекорд "Миннесоты" по числу матчей с двумя голами

Фото: ТАСС/AP/Paul Sancya

Нападающий "Миннесоты" Кирилл Капризов установил новый рекорд клуба по количеству игр с двумя и более заброшенными шайбами. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на сайт Национальной хоккейной лиги.

В игре с "Даллас Старз", которая проводилась в рамках регулярного чемпионата НХЛ, российский хоккеист отличился дублем и был признан второй звездой встречи. В результате Капризов забросил две и более шайбы уже в 42 матчах.

Рекорд по числу игр с двумя и более голами ранее принадлежал словаку Мариану Габорику, которому удалось забросить такое количество шайб в 41 матче.

Сама встреча завершилась со счетом 4:5 (2:1, 2:2, 0:2) в пользу "Даллас Старз".

В действующем сезоне Капризов сыграл уже 77 матчей в НХЛ и заработал 89 очков (45 заброшенных шайб и еще 44 результативные передачи).

Ранее Капризов быстрее всех в истории команды набрал 400 очков за 329 матчей НХЛ. В игре против "Сан-Хосе" россиянин сделал три результативных паса.

Таким образом, Капризов побил рекорд словацкого хоккеиста Мариана Габорика, которому для получения 400 очков понадобилось 472 встречи. Россиянин играет за "Миннесоту" с 2020 года.

Российский хоккеист Кирилл Капризов подписал рекордный контракт с клубом НХЛ "Миннесота"

Читайте также


спорт

Главное

Чем опасны лунные медузы на Пхукете?

Размеры у нее некрупные, но численность бывает довольно большой

Если сок медузы попадет на губы или глаза, возможен ожог слизистых

Читать
закрыть

Что случилось с пропавшими туристами на Камчатке?

Группу туристов, которая потерялась во время похода, обнаружили 10 апреля

Из семи человек двое погибли, а остальные получили сильные обморожения

Читать
закрыть

Что стоит за трендом на повышение мужской фертильности?

"Сперммаксинг" – стремление повысить свою фертильность за счет лайфхаков и БАДов

Мужчины рекомендуют погружать половые органы в ледяную воду и есть сырой чеснок

Читать
закрыть

Как правильно провести день рождения на работе?

Новому сотруднику лучше заранее узнать о правилах

Стоит обратиться к человеку, который принимал на работу

Читать
закрыть

Как будет работать транспорт в Москве на Пасху?

Ограничение движения транспорта около кладбищ планируется в Москве 12, 19 и 21 апреля

На некоторых участках с 06:00 до 16:00 будут действовать перекрытия

Читать
закрыть

Что известно о проекте "Добрые игры" для дошкольников?

Осенью во всех детсадах внедрят программу, аналогичную "Разговорам о важном"

Мера нацелена на воспитание у дошкольников духовно-нравственных ценностей

Читать
закрыть

Во сколько обойдется покупка кондиционера в 2026 году?

Установка оборудования обойдется жителям столицы примерно в 20 тысяч рублей

Установка мультисплит-системы с двумя внутренними блоками обходится в 25 тысяч рублей

Читать
закрыть

Введут ли в России семейное налогообложение?

Механизм укрепит семейные связи, поскольку общий бюджет улучшит планирование расходов

Ставка будет зависеть от общего дохода супругов и количества детей

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика