Хоккеист Капризов побил рекорд "Миннесоты" по числу матчей с двумя голами

Нападающий "Миннесоты" Кирилл Капризов установил новый рекорд клуба по количеству игр с двумя и более заброшенными шайбами. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на сайт Национальной хоккейной лиги.

В игре с "Даллас Старз", которая проводилась в рамках регулярного чемпионата НХЛ, российский хоккеист отличился дублем и был признан второй звездой встречи. В результате Капризов забросил две и более шайбы уже в 42 матчах.

Рекорд по числу игр с двумя и более голами ранее принадлежал словаку Мариану Габорику, которому удалось забросить такое количество шайб в 41 матче.

Сама встреча завершилась со счетом 4:5 (2:1, 2:2, 0:2) в пользу "Даллас Старз".

В действующем сезоне Капризов сыграл уже 77 матчей в НХЛ и заработал 89 очков (45 заброшенных шайб и еще 44 результативные передачи).

Ранее Капризов быстрее всех в истории команды набрал 400 очков за 329 матчей НХЛ. В игре против "Сан-Хосе" россиянин сделал три результативных паса.

Таким образом, Капризов побил рекорд словацкого хоккеиста Мариана Габорика, которому для получения 400 очков понадобилось 472 встречи. Россиянин играет за "Миннесоту" с 2020 года.

