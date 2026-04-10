10 апреля, 09:44
Движение через "Верхний Ларс" на границе с Грузией приостановлено для всего транспорта
Федеральная таможенная служба (ФТС) России объявила о приостановке движения через пункт пропуска "Верхний Ларс" на границе с Грузией. Предупреждение распространила пресс-служба ведомства.
Ограничение коснулось всех видов транспорта, подчеркнули в ФТС.
О невозможности проехать через пункты "Верхний Ларс" и "Крестовый перевал" СМИ сообщили накануне, 9 апреля. Тогда причиной были названы сильный снегопад и угроза схода лавин.
Движение было закрыто как для легковых, так и для грузовых автомобилей. Из-за этого многие путешественники не смогли добраться до аэропорта в Тбилиси и пропустили рейсы.
Тем не менее со стороны Грузии дорога была частично открыта для местных жителей. Со слов очевидцев, автомобилям с российскими и армянскими номерами выписывали штрафы и разворачивали обратно.
