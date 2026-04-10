Движение через "Верхний Ларс" на границе с Грузией приостановлено для всего транспорта

Федеральная таможенная служба (ФТС) России объявила о приостановке движения через пункт пропуска "Верхний Ларс" на границе с Грузией. Предупреждение распространила пресс-служба ведомства.

Ограничение коснулось всех видов транспорта, подчеркнули в ФТС.

О невозможности проехать через пункты "Верхний Ларс" и "Крестовый перевал" СМИ сообщили накануне, 9 апреля. Тогда причиной были названы сильный снегопад и угроза схода лавин.

Движение было закрыто как для легковых, так и для грузовых автомобилей. Из-за этого многие путешественники не смогли добраться до аэропорта в Тбилиси и пропустили рейсы.

Тем не менее со стороны Грузии дорога была частично открыта для местных жителей. Со слов очевидцев, автомобилям с российскими и армянскими номерами выписывали штрафы и разворачивали обратно.

