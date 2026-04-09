Россияне не смогли пересечь границу с Грузией из-за снега и опасности лавины

Фото: телеграм-канал SHOT

Движение через пункты пропуска "Верхний Ларс" и "Крестовый перевал" на границе Грузии и России было полностью остановлено в ночь на 9 апреля. Причиной стали сильный снегопад и угроза схода лавин, сообщает телеканал "360".

По словам очевидцев, проезд закрыли как для легковых, так и для грузовых автомобилей более чем на 9 часов. Сроки открытия остаются неизвестными.

Из-за ограничений многие путешественники не смогли добраться до аэропорта в Тбилиси и пропустили рейсы. Некоторые водители приняли решение развернуться и переждать непогоду в гостиницах, однако такая возможность оказалась не у всех.

При этом, как отмечают водители, со стороны Грузии дорога частично открыта для местных жителей, тогда как автомобили с российскими и армянскими номерами могут разворачивать обратно.

"Если кто-то проворный едет вперед, то патруль догоняет, пишет штраф и отправляет назад. Если патруль, то лучше остановиться, так как все очень устали. Штраф – и назад", – заключил собеседник телеканала.

Сложная ситуация в связи с непогодой также наблюдается в Дагестане с конца марта. Всего в зоне чрезвычайной ситуации оказались до 1,5 миллиона жителей республики.

В результате паводков произошло обрушение моста на трассе "Кавказ". Власти перекрыли проезд на 917-м километре автодороги из-за резкого подъема уровня воды и разрушения мостового сооружения.

Кроме того, как сообщили в МЧС России, из-за обильных осадков произошло переполнение Геджухского водохранилища, в результате чего был зафиксирован прорыв земляного вала. На место направлены дополнительные силы и средства спасателей.

