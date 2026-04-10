Водитель насмерть сбил лося в Зеленограде

В Зеленограде автомобилист сбил лося. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

По данным ведомства, в результате аварии животное погибло на месте. При этом 60-летний водитель машины марки Opel не получил травм.

Прокуратура взяла на контроль возмещение ущерба, причиненного окружающей среде. Выяснение всех обстоятельств аварии также проконтролирует ведомство.

Ранее один человек погиб в результате ДТП с лошадью в Приморье. Инцидент произошел в темное время суток на 33-м километре трассы Уссурийск – Пограничный.

Выяснилось, что 36-летний мужчина, находясь за рулем машины Honda Civic, сбил животное, направляясь в сторону поселка Липовцы. В результате кузов автомобиля был серьезно поврежден.

Кроме того, погиб пассажир, сидевший на заднем сиденье авто. Еще один 25-летний пассажир и водитель были доставлены в больницу с травмами разной степени тяжести. Правоохранители выяснили, что водитель не проходил обучение на право управления машиной, в связи с чем автомобиль изъяли.

