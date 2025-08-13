В США автомобиль сбил женщину, когда она остановилась на дороге из-за опоссума

Фото: 123RF/farinosa

В США женщину сбила машина, когда она остановилась на дороге для оказания помощи раненому опоссуму. Об этом сообщает PEOPLE.

Инцидент произошел 10 августа примерно в 21:54 на Хексам-роуд в районе Бруксвилла, который расположен в американском штате Флорида. Как рассказали в дорожном патруле, 31-летний водитель автомобиля Toyota Camry остановился на дороге, чтобы его 27-летняя жена помогла раненому опоссуму.

Когда та вышла из машины, ее сбил автомобиль Chrysler 300, за рулем которого находился 19-летний мужчина. Пострадавшую доставили в больницу, где она и скончалась. Опоссум тоже умер.

При этом издание обратило внимание, что дорога, где произошел данный инцидент, была двухполосной. Кроме того, она не освещалась, что затрудняло видимость ночью.

