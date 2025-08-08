Максим Галкин рассказал, что его сбил автомобиль на велопрогулке в Юрмале

Фото: портал мэра и правительства Москвы (Максим Галкин признан иноагентом в РФ)

Российский юморист и шоумен Максим Галкин (признан иноагентом в РФ) рассказал, что его сбила машина во время велопрогулки в Юрмале. Об этом сообщает RT со ссылкой на соцсети артиста.

О том, что шоумена сбила машина во время его прогулки на велосипеде в Латвии, ранее писали СМИ. Инцидент произошел на улице Видус-проспект. По предварительным данным, женщина, которая находилась за рулем машины Volkswagen, наехала на Галкина.

В результате ДТП юморист получил травму руки из-за осколков разбившегося стекла. По этой причине на своем недавнем концерте он выступал с забинтованной кистью.

"Автолюбитель, который ехал по боковой, выскочил на главную, не затормозив, я в него впилился", – отметил Галкин, продемонстрировав на видео свой гипс.

