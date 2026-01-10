Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 января, 17:15

Транспорт

"Аэрофлот" оценил сроки восстановления расписания рейсов в Шереметьево

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

"Аэрофлот" намерен полностью восстановить штатное выполнение суточного плана полетов в аэропорту Шереметьево к 08:00 в воскресенье, 11 января. Об этом сообщается в телеграм-канале компании.

"С 18:00 10 января "Аэрофлот" планирует выполнение рейсов в/из Шереметьево по расписанию, без учета отмены рейсов за сегодняшний день", – говорится в сообщении.

Компания подчеркнула, что продолжается работа по стабилизации расписания рейсов из-за последствий снегопада в Москве и ограничений на прилет в Шереметьево, которые действовали в первой половине дня.

Аэропортовые службы Москвы ранее были переведены на усиленный режим работы. В пятницу, 9 января, в столице прошел рекордный снегопад за последние 56 лет. За сутки выпало 42% месячной нормы осадков.

В настоящее время Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский принимают и отправляют рейсы. С начала суток авиагавани обслужили на прием и выпуск суммарно 603 рейса, в том числе Шереметьево – 214. При этом крупнейший российский аэропорт практически не принимал рейсы до 11:00.

Более 200 рейсов обслужил Шереметьево после снятия ограничений

Читайте также


транспорт

Главное

Почему не стоит бесконтрольно использовать сахарозаменители?

При большой дозировке они способны нарушить работу ЖКТ и вызвать диарею

Также возможны мигрени, аллергия и индивидуальная непереносимость

Читать
закрыть

Как сохранить здоровье волос зимой?

В мороз важно покрывать волосы головным убором

Стоит пользоваться масками для волос и включать в помещении увлажнитель воздуха

Читать
закрыть

Почему соевое мясо нельзя употреблять без ограничений?

В соевых бобах много растительных аналогов гормонов

Они влияют на работу щитовидной железы и на репродуктивную функцию

Читать
закрыть

Какие напитки согреют зимой?

Один из самых популярных напитков – безалкогольный глинтвейн

Другой вариант – какао с яйцом

Читать
закрыть

Как православные верующие отмечают Рождество Христово?

С 28 ноября начинается строгий 40-дневный пост

Завершается пост 6 января, в этот день верующие встречают сочельник

Читать
закрыть

Как сейчас живет Адриано Челентано?

В свои 88 итальянский певец и актер Адриано Челентано редко появляется на публике

Музыкант живет с семьей в особняке, расположенном неподалеку от озера Комо

Читать
закрыть

Почему необходимо укреплять эмоциональный иммунитет?

Эмоциональный иммунитет снижается под воздействием стресса, это отражается на физическом самочувствии

Укрепить эмоциональный иммунитет поможет гигиена психики

Читать
закрыть

Чем грозит отказ от головного убора зимой?

Отказ от шапки в мороз может привести к выпадению волос

Также может возникнуть ринит, синусит и гайморит

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика