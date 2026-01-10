"Аэрофлот" оценил сроки восстановления расписания рейсов в Шереметьево

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

"Аэрофлот" намерен полностью восстановить штатное выполнение суточного плана полетов в аэропорту Шереметьево к 08:00 в воскресенье, 11 января. Об этом сообщается в телеграм-канале компании.

"С 18:00 10 января "Аэрофлот" планирует выполнение рейсов в/из Шереметьево по расписанию, без учета отмены рейсов за сегодняшний день", – говорится в сообщении.

Компания подчеркнула, что продолжается работа по стабилизации расписания рейсов из-за последствий снегопада в Москве и ограничений на прилет в Шереметьево, которые действовали в первой половине дня.

Аэропортовые службы Москвы ранее были переведены на усиленный режим работы. В пятницу, 9 января, в столице прошел рекордный снегопад за последние 56 лет. За сутки выпало 42% месячной нормы осадков.

В настоящее время Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский принимают и отправляют рейсы. С начала суток авиагавани обслужили на прием и выпуск суммарно 603 рейса, в том числе Шереметьево – 214. При этом крупнейший российский аэропорт практически не принимал рейсы до 11:00.

