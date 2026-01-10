Форма поиска по сайту

10 января, 18:16

Политика

Финляндия вышла из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин

Фото: depositphotos/dnaumoid

Финляндия официально вышла из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин. Об этом сообщает телерадиовещатель Yle.

Согласно информации, решение вступило в силу 10 января.

Оттавская конвенция запрещает использование, накопление, производство и передачу противопехотных мин, а также требует их уничтожения. Документ вступил в силу 1 марта 1999-го, к нему присоединились 163 страны. Украина ратифицировала конвенцию в 2005 году.

За одобрение выхода из конвенции в июне 2025 года проголосовали 157 депутатов финского парламента, против такого решения выступили 18 политиков.

В июле президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который вводит в действие решение Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) о выходе страны из Оттавской конвенции. Он также поручил кабмину государства "безотлагательно обеспечить принятие в установленном порядке мер по выходу Украины из конвенции".

