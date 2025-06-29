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29 июня, 15:59

Политика

Зеленский подписал указ о выходе Украины из Оттавской конвенции

Фото: 123RF/wladyslawmus

Украинский президент Владимир Зеленский подписал указ, который вводит в действие решение Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) о выходе страны из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин. Документ размещен на сайте украинского лидера.

Зеленский также поручил кабмину страны "безотлагательно обеспечить принятие в установленном порядке мер по выходу Украины из конвенции". Как указал в соцсети Facebook (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ) депутат Верховной рады Роман Костенко, рассмотрение вопроса о выходе будет рассмотрено в украинском парламенте.

Ранее решение о выходе из Оттавской конвенции приняла Польша. За отмену международного договора проголосовали 413 депутатов, против высказались 15 человек, еще трое воздержались. Документ отправится на рассмотрение в Сенат, а затем на подпись польскому президенту.

Парламент Финляндии также одобрил выход страны из указанной конвенции. За этого решение проголосовали 157 депутатов, еще 18 чиновников выступили против.

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