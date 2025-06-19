Фото: ТАСС/EPA/KIMMO BRANDT

Парламент Финляндии одобрил выход из конвенции о запрете противопехотных мин, сообщается на сайте законодателей.

За выход из Оттавской конвенции проголосовали 157 депутатов. Против такого решения выступили 18 чиновников.

Финляндия рассматривала возможность выхода из конвенции в ноябре прошлого года. Президент государства Александр Стубб назвал "отправной точкой" в этом решении угрозу, исходящую от России, на которую нужно реагировать тем или иным образом.

Тема выхода из конвенции поднималась министрами обороны стран Балтии и Польши в марте 2025 года. Они заявили, что в условиях современной безопасности крайне важно обеспечить силам обороны стран возможность действовать свободно.

При этом нужно предоставить государствам выбор в использовании новых систем вооружения и решений для укрепления обороны уязвимого восточного фланга Североатлантического альянса, добавили министры.

В свою очередь, официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что развертывание минных полей у границ России может привести к негативным последствиям для безопасности в Европе. По ее словам, прибалтийские страны совместно с Польшей "продолжают курс на конфронтацию", а также на эскалацию напряженности в европейском регионе.