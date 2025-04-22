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22 апреля, 21:40

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ТАСС: машина певца Mr. Davidsan попала в ДТП в Москве

Машина певца Mr. Davidsan попала в ДТП с грузовиком в Москве – СМИ

Фото: телеграм-канал "Агентство "Москва"

Автомобиль марки Mercedes рэпера Mr. Davidsan (настоящее имя – Давид Израев. – Прим. ред.) столкнулся с грузовиком на Филатовском шоссе в Москве. Об этом ТАСС заявили в оперативных службах.

Об аварии стало известно вечером 22 апреля. В Дептрансе Москвы уточняли, что ДТП произошло в районе Прокшинского проспекта, дома 12.

По словам собеседника агентства, почти половина легковушки оказалась под грузовой машиной. При этом музыканта в момент аварии в автомобиле не было.

Согласно предварительной информации, в результате ДТП пострадали два человека, добавили в пресс-службе столичного ГУ МВД России. Сотрудники ГАИ устанавливают обстоятельства случившегося.

Накануне грузовой автомобиль сбил насмерть ребенка на пешеходном переходе в Уссурийске. Прокуратура установила, что ДТП произошло, когда мальчик пересекал дорогу на велосипеде. В настоящее время ход и результаты проверки находятся на контроле региональной прокуратуры.

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