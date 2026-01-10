Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 января, 19:24

Наука

В Афганистане обнаружили 27 новых археологических объектов

Фото: depositphotos/SimeonDonov

Двадцать семь новых археологических объектов нашли в афганской провинции Логар. Они могут относиться к бактрийско-гандхарскому и исламскому историческим периодам, сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство информации и культуры страны.

Объекты были обнаружены в уездах Бараки-Барак, Чарх, Харвар, Азра и в городе Пол-е-Алам. Они внесены в афганскую базу данных археологических объектов.

"В настоящее время проводится обследование и предварительная документация этих территорий", – говорится в сообщении.

Ранее археологи нашли комплекс из 31 древней гробницы возрастом около 3 тысяч лет в провинции Шэньси на северо-западе Китая. В них археологи обнаружили свыше 300 артефактов, в том числе предметы из меди, лакированные изделия, нефритовые подвески с узорами в виде человека и дракона и каменные гонги. Специалисты пришли к выводу, что они могут относиться к эпохе от среднего до позднего периода династии Западной Чжоу (1046 год до нашей эры – 771 год до нашей эры).

До этого археологи обнаружили 225 редких погребальных фигурок в ходе раскопок гробницы в древнеегипетском городе Танис. Они были уложены в звездообразном и горизонтальном порядке в пустой гробнице, что вызвало интерес у египтологов. Более половины статуэток были женскими.

Останки древней цивилизации обнаружили водолазы у берегов Александрии

Читайте также


науказа рубежом

Главное

Почему не стоит бесконтрольно использовать сахарозаменители?

При большой дозировке они способны нарушить работу ЖКТ и вызвать диарею

Также возможны мигрени, аллергия и индивидуальная непереносимость

Читать
закрыть

Как сохранить здоровье волос зимой?

В мороз важно покрывать волосы головным убором

Стоит пользоваться масками для волос и включать в помещении увлажнитель воздуха

Читать
закрыть

Почему соевое мясо нельзя употреблять без ограничений?

В соевых бобах много растительных аналогов гормонов

Они влияют на работу щитовидной железы и на репродуктивную функцию

Читать
закрыть

Какие напитки согреют зимой?

Один из самых популярных напитков – безалкогольный глинтвейн

Другой вариант – какао с яйцом

Читать
закрыть

Как православные верующие отмечают Рождество Христово?

С 28 ноября начинается строгий 40-дневный пост

Завершается пост 6 января, в этот день верующие встречают сочельник

Читать
закрыть

Как сейчас живет Адриано Челентано?

В свои 88 итальянский певец и актер Адриано Челентано редко появляется на публике

Музыкант живет с семьей в особняке, расположенном неподалеку от озера Комо

Читать
закрыть

Почему необходимо укреплять эмоциональный иммунитет?

Эмоциональный иммунитет снижается под воздействием стресса, это отражается на физическом самочувствии

Укрепить эмоциональный иммунитет поможет гигиена психики

Читать
закрыть

Чем грозит отказ от головного убора зимой?

Отказ от шапки в мороз может привести к выпадению волос

Также может возникнуть ринит, синусит и гайморит

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика