В Афганистане обнаружили 27 новых археологических объектов

Фото: depositphotos/SimeonDonov

Двадцать семь новых археологических объектов нашли в афганской провинции Логар. Они могут относиться к бактрийско-гандхарскому и исламскому историческим периодам, сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство информации и культуры страны.

Объекты были обнаружены в уездах Бараки-Барак, Чарх, Харвар, Азра и в городе Пол-е-Алам. Они внесены в афганскую базу данных археологических объектов.

"В настоящее время проводится обследование и предварительная документация этих территорий", – говорится в сообщении.

Ранее археологи нашли комплекс из 31 древней гробницы возрастом около 3 тысяч лет в провинции Шэньси на северо-западе Китая. В них археологи обнаружили свыше 300 артефактов, в том числе предметы из меди, лакированные изделия, нефритовые подвески с узорами в виде человека и дракона и каменные гонги. Специалисты пришли к выводу, что они могут относиться к эпохе от среднего до позднего периода династии Западной Чжоу (1046 год до нашей эры – 771 год до нашей эры).

До этого археологи обнаружили 225 редких погребальных фигурок в ходе раскопок гробницы в древнеегипетском городе Танис. Они были уложены в звездообразном и горизонтальном порядке в пустой гробнице, что вызвало интерес у египтологов. Более половины статуэток были женскими.

