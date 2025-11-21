Форма поиска по сайту

21 ноября, 10:48

Наука
Science Focus: археологи в Мексике обнаружили у древних майя карту Вселенной

Археологи в Мексике обнаружили у древних майя карту Вселенной

Фото: 123RF.com/microgen

В Мексике археологи обнаружили у древних майя масштабную конструкцию, которая оказалась геометрической картой Вселенной. Космограмма возрастом около 3 тысяч лет использовалась для коллективных наблюдений за небом, передает Science Focus.

В материале журнала отметили, что исследователи изучили комплекс Агуада Феникс после его обнаружения с воздуха при помощи лазерной съемки. Крестовидный ров оказался частью множества встроенных друг в друга крупных конфигураций. Их общий объем превышает 3,8 миллиона кубических метров.

Археологи нашли пигменты, которые стали первыми подобными образцами в Мезоамерике. Отмечается, что синие и зеленые минералы, желтая охра и раковины распределены строго по сторонам света.

По словам специалиста Джеймса Дойла, крестовые формы и цветовая символика показывают то, как ранее представляли организацию земного пространства и его связь с водой.

При этом, по данным исследователей, сооружение построено не элитой и не в условиях жесткой иерархии. Масштабы работ указывают, что не менее одной тысячи человек могли участвовать в создании космограммы в течение нескольких лет.

Также были найдены нефритовые артефакты. В том числе скульптура, изображающая женщину в момент родов. Дальнейшие раскопки помогут понять, занимала ли эта фигура особое положение и какое значение имела для общества Агуада Феникс.

Ранее датские археологи обнаружили более 50 скелетов в центральном районе города Орхус. Их увидели в процессе выкапывания ямы для контейнеров с отходами. Возраст некоторых находок может достигать 900 лет. Работы проводились в районе бывшей средневековой церкви Святого Олафа у исторического кладбища.

