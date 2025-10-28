Участники молодежной экспедиции в Африку преодолели второй этап отбора

Фото: пресс-служба департамента образования и науки города Москвы

Около 100 столичных школьников и студентов колледжей приняли участие во втором этапе отбора в молодежную экспедицию в Африку, представив на научной конференции собственные исследовательские проекты. Об этом сообщила пресс-служба департамента образования и науки, передает портал мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что авторы 40 лучших работ отправятся на учебно-тренировочные сборы в Краснодарский край. Проекты ребят охватили самые разные направления – от археологии и биологии до географии.

Например, ученица школы "Лингвист-М" Варвара Ганак сравнивала микробные сообщества возле дорог Москвы, Рязани и Омска, Федор Заварзин из школы № 1101 исследовал мхи в просеках высоковольтных линий электропередачи Подмосковья, а ученик школы № 1253 Александр Киданюк изучал зависимость активности шмелей от внешних факторов.

"В рамках своего проекта я пытался проанализировать, как ведут себя птицы в кормушках. Для этого я установил на домики датчики движения, с помощью которых при появлении птицы включались специальные камеры", – поделился ученик школы № 1253 Дмитрий Ковалев.

Экспедиция в Африку пройдет в рамках проекта "Шесть лет – шесть вулканов" под руководством известного путешественника Матвея Шпаро. Участники увидят вулкан Ол-Доиньо-Ленгаи, извергающий черную лаву, посетят озеро Натрон с его розовой водой и колонией малых фламинго, а также изучат один из самых высоких вулканов континента – Меру.

Более 10 юных исследователей соберут пробы лавы, почвы и воды для дальнейшего изучения в ведущих музеях Москвы. Образцы пополнят экспозиции Государственного геологического музея имени В. И. Вернадского и Минералогического музея имени А. Е. Ферсмана Российской академии наук.

Развитие детского туризма помогает продолжать городской проект "Маршрут построен", в рамках которого каждый 20-й ученик участвует в экспедициях по России и миру. За год ребята совершили почти 300 походов. Среди направлений – Казбек, Тянь-Шань, Северная Осетия, Алтай, Камчатка, а также Арктика с Антарктидой.

Ранее сообщалось, что студенты московского транспортного колледжа совершили 106-километровый поход по Хибинским горам. Одновременно группа школьников из Москвы преодолела 120 километров в Мурманской области, посетив местные достопримечательности. Обе экспедиции были организованы с полным снаряжением и проживанием в палатках.