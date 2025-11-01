Исторические артефакты нашли в здании Благородного собрания в Перми

Фото: телеграм-канал "Павел Черепанов | Пермский край"

В Перми в здании Благородного собрания случайно нашли исторические артефакты, пишет портал ProPerm.

Во время реконструкции здания на Сибирской улице были обнаружены военные фрески и стена-коллаж из копий фронтовых писем. Среди них оказались и детские послания красноармейцам.

Ранее археологи обнаружили сакральную надпись перед входом в древнюю христианскую церковь в турецком Олимпосе. Послание создано с помощью цветных плиток. Они выложены на земле и образуют круглую форму, а надпись, расположенная у входа в церковь, гласит: "Сюда могут входить только те, кто идет праведным путем".

Кроме того, были найдены мозаики с именами благотворителей, которые пожертвовали на строительство храма.