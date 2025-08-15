Собянин: более 87 тыс предметов обнаружили археологи в Москве с начала года

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Свыше 87 тысяч предметов нашли археологи в Москве с начала 2025 года, рассказал Сергей Собянин в своем канале в MAX.



Мэр отметил, что среди найденных предметов в основном были фрагменты керамики, стекла и металла. Также было обнаружено и более 8 тысяч индивидуальных артефактов. В их числе – испанские красноглиняные амфоры ХVII века, в которых раньше перевозили масло и вино. Сосуды оказались первой подобной атрибутированной находкой в столице.



Кроме того, добавил глава города, столичные археологи нашли печные изразцы с расписным фрагментом ХVIII века, а также маникюрный набор второй половины XIX века. Он рассказал, что с 15 августа лучшие археологические находки этого года можно увидеть в Старом Английском дворе в парке "Зарядье".

Другие редкие артефакты хранятся в Музее археологии Москвы, заметил мэр. Среди них – фрагменты Воскресенского белокаменного моста 1602 года через реку Неглинную и клад со Старого Гостиного двора.

Помимо этого, Собянин поздравил всех московских археологов с профессиональным праздником, пожелав им новых удивительных открытий.



"Работа специалистов – увлекательное путешествие во времени и сохранение исторического наследия целых поколений. Благодаря им мы узнаем новое о прошлом Москвы", – отметил мэр столицы.

Ранее в Москве были найдены уникальные артефакты XVI–XVIII веков. В частности, специалисты нашли двустороннюю печатку-матрицу конца XVI – начала XVII века. Артефакт был обнаружен у церкви Ильи Пророка Обыденного.

Кроме того, в районе Обыденских переулков найдена накладка цветного металла с изображением льва XVII века. Подобные вещи могли использоваться для декорирования пояса или сумы.