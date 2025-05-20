Собянин: московские археологи проведут исследования более 200 площадок

Фото: sobyanin.ru

Археологи в Москве проведут исследования более 200 площадок. Общая площадь раскопок составит не менее 5 тысяч квадратных метров, рассказал Сергей Собянин в своем личном блоге.

Мэр отметил, что территории Москвы являются богатейшим источником знаний о прошлом города и страны. Наследие столицы тщательно изучается, а перед началом работ обязательно проводится оценка археологического потенциала территории.

Таким образом, с 2010 года специалистами было обнаружено более 120 тысяч индивидуальных находок.

"Самые древние датируются XII–XIII веками, то есть являются ровесниками нашего города. В прошлом году археологические работы проводились на более 200 площадках общей площадью 15 400 квадратных метров", – отметил Собянин, добавив, что это вдвое больше показателей 2023 года.

По словам главы города, раскопки принесли более 13 тысяч индивидуальных предметов.

В новом сезоне археологи обследуют площадки в Таганском, Пресненском, Басманном районах, в Замоскворечье, Хамовниках, Краснопахорском, Бекасово и Щербинке.

Градоначальник пояснил, что в этом году также продолжатся археологические работы в Китайгородском проезде на месте одного из земляных бастионов начала XVIII века и возникших здесь позже построек Воспитательного дома, на Яузской улице на месте Семеновской слободы XVII века и городской усадьбы, улице Тимура Фрунзе на месте Хамовной слободы XVII века, в Соймоновском проезде на месте села Семчинского XIV–XVII веков.

Раскопки ведутся в Малом Кисловском переулке, Лужнецком проезде и на Никольской улице.

Среди новых адресов площадки на:



Бауманской улице;

Полянке;

Большой Ордынке;

Большой Никитской;

в Пыжевском переулке.

При этом на многих местах специалисты ведут работы и зимой.

"Так что уже есть первые находки нынешнего 2025 года – более 4 300 артефактов. В основном это осколки керамики и стекла, но есть и индивидуальные находки", – отметил Собянин.

Среди находок – красный рамочный изразец XVI века, найденный на территории Чижевского подворья на Никольской улице. На Шлюзовой набережной были обнаружены керамические кондитерские формы XIX века. А на территории Чижевского подворья – керамическое поливное блюдо XVI века, изготовленное на Ближнем Востоке, в Турции.

Кроме того, в Романовом переулке на глубине четырех метров внутри периметра сгоревшей постройки обнаружены колокола цветного металла второй половины XVI – начала XVII веков. Они могли быть спрятаны либо перед нашествием хана Девлет-Гирея на Москву в 1571 году, либо перед польской интервенцией 1609 года, рассказал мэр.

Здесь также был найден цилиндрический кодовый замок из цветного металла, относящийся ко второй половине XVII века. Он состоит из 7 дисков с нанесенными латинскими буквами C, E, X, G, D. На торце также имеются две латинские буквы MW, которые могут быть монограммой.

Все находки тщательно отреставрируют, а затем в составе коллекций передадут в Музейный фонд РФ.

Ранее в Москве были найдены уникальные артефакты XVI–XVIII веков. В частности, специалисты нашли двустороннюю печатку-матрицу конца XVI – начала XVII века. Артефакт был обнаружен у церкви Ильи Пророка Обыденного.

Кроме того, в районе Обыденских переулков найдена накладка цветного металла с изображением льва XVII века. Подобные вещи могли использоваться для декорирования пояса или сумы.