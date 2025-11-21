В Венгрии вскрыли древнеримский саркофаг возрастом 1,7 тысячи лет

Фото: AP Photo/Bela Szandelszky

Венгерские археологи обнаружили и вскрыли нетронутый римский саркофаг, который пролежал в земле около 1,7 тысячи лет. Об этом сообщает AP News.

Находка была сделана в районе Обуда в Будапеште, где в III веке нашей эры располагалось поселение при лагере легионеров римской провинции Паннония. Проведя вскрытие, археологи из Будапештского исторического музея нашли внутри хорошо сохранившийся скелет молодой женщины, остатки расшитой золотом одежды и множество артефактов.

Среди последних оказались два целых стеклянных сосуда, 140 монет, бронзовые статуэтки, янтарные украшения и костяная шпилька для волос.

В материале уточняется, что антропологи планируют изучить останки, чтобы определить возраст женщины, состояние ее здоровья и установить ее личность. Ученые также надеются найти украшения, принадлежавшие покойной, в слое земли, извлеченном из саркофага.

"Особенность находки в том, что это был герметично запечатанный саркофаг. Его не тревожили ранее, поэтому он остался неповрежденным", – отметила ведущий археолог раскопок Габриэлла Феньеш.

Ученые подчеркивают исключительную сохранность саркофага. В частности, каменная крышка была надежно зафиксирована металлическими зажимами и расплавленным свинцом, что защитило гробницу от расхитителей. Феньеш также подметила, что женщина была похоронена с большой заботой, что позволяет предположить большую любовь ее близких.

Добавляется, что, помимо саркофага, ученые нашли римский акведук и 8 простых захоронений.

