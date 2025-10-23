Житель села на севере Казахстана нашел челюсть мамонта эпохи палеолита

Фото: 123RF.com/romablack

Житель села в Северо-Казахстанской области Казахстана нашел в земле верхнюю челюсть мамонта, относящуюся к эпохе палеолита. Об этом рассказал археолог Анатолий Плешаков в эфире телеканала 24.kz.

По его словам, это может указывать на то, что в этом месте находилась стоянка древних людей. Он также добавил, что в случае подтверждения этой информации находка может стать одной из самых интересных, что можно было бы обнаружить на этой территории.

Уточняется, что челюсть была найдена в 5 километрах от села Арыкбалык, при этом ранее в этих районах не обнаруживали части скелета вымершего животного. Весной 2026 года на этом месте планируют начать раскопки. Археологи рассчитывают, что смогут найти орудия труда древних людей.

"Это территория предледниковой зоны, и, по крайней мере, на территории Северо-Казахстанской области нам не известны стоянки более древние, чем мезолит (второй период каменного века. – Прим. ред.). С этой мамонтовой фауной вполне возможны находки и палеолита", – подчеркнул археолог.

Обнаруженную челюсть передадут в местный музей. Там уже хранятся останки мамонтов, обнаруженные ранее, но все они датируются более поздним периодом мезолита.

Ранее коренной зуб молодого шерстистого мамонта обнаружили в центре Нижнего Новгорода в Почаинском овраге. Он был найден на склоне, ближе к улице Рождественской. Зуб лежал на глубине около 2 метров относительно нынешней поверхности.

